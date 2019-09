Mundial: Tunísia, de Mário Palma, bate Angola por dois pontos

A Tunísia, comandada pelo treinador português Mário Palma, venceu este domingo Angola por 86-84, em encontro da última jornada do Grupo N, de apuramento do 17.º ao 32.º classificados, do 18.º Mundial de basquetebol, na China.A formação tunisina, que ao intervalo já liderava por 52-37, terminou, assim, a prova com três vitórias e duas derrotas, enquanto os angolanos fecharam com apenas um triunfo, em cinco jogos.Michael Roll, com 21 pontos, Makram Ben Romdhane, com 20 pontos, oito ressaltos e sete assistências, e Salah Majri, com 18 pontos e oito ressaltos, lideraram o cinco de Mário Palma, que já orientou os Palancas Negras.Na seleção de Angola, destaque para os 21 pontos e nove ressaltos de Yanick Moreira, os 19 pontos de Gerson Domingues e os 16 de Valdélicio Joaquim.Os angolanos começaram a competição com desaires face a Sérvia (105-59) e Itália (92-61), para, depois, fecharem a primeira fase com um triunfo face às Filipinas (84-81, após prolongamento). Na fase de classificação, perderam com Irão (71-62) e Tunísia.Por seu lado, os tunisinos perderam com a Espanha (101-62), superaram o Irão (79-67) e falharam a segunda fase ao caírem perante Porto Rico (67-64). Nos jogos de apuramento do 17.º ao 32.º lugares, ganharam a Filipinas (86-67) e Angola.