Neemias faz a diferença e Portugal está nos 'quartos' do Europeu de sub-20 (Divisão B)

Portugal e Bélgica decidem esta quarta-feira (20h30) o 1º lugar do Grupo D do Campeonato da Europa sub-20 (Divisão B), a decorrer em Matosinhos, mas a Seleção Nacional já tem lugar reservado nos quartos-de-final, depois de ontem ter batido a Eslováquia, por 76-61.

O triunfo da turma das quinas começou a desenhar-se desde cedo. Com uma defesa muito agressiva e pressionante logo à saída da tabela adversária, Portugal foi confirmando uma superioridade que permitiu chegar ao intervalo com uma vantagem tranquila de 13 pontos (37-24).

No entanto, se os dois primeiros quartos foram de supremacia da equipa liderada por André Martins, o terceiro período complicou um pouco as contas. Na sequência de um duelo ‘quentinho’ entre os gigantes Neemias Queta e Maros Zeliznak (ambos com 2,11 m), o poste português acabou por fazer a quarta falta. Sem Neemias em jogo, a Eslováquia aproveitou para construir um parcial de 8-0, superiorizando-se no 3º quarto (18-16) e reduzindo a desvantagem. Mas, perante a reação da Eslováquia, André Martins não hesitou em fazer entrar de novo Neemias Queta e o resultado dessa opção foi passar o resultado de 58-49 para 68-50 e pouco depois para 72-52, acabando desde logo com quaisquer dúvidas que ainda houvesse quanto ao vencedor da partida.

Num jogo que foi, sem dúvida, o mais difícil da Seleção Nacional até agora, valeram as boas exibições de Neemias Queta (18 pontos, 14 ressaltos, 1 roubo de bola e 2 desarmes de lançamento) e de Rafael Lisboa (19 pontos, 2 ressaltos, 6 assistências e 1 roubo de bola).