Neemias Queta aplaudido no regresso

Boas notícias para Neemias Queta e para o basquetebol nacional. O jovem poste de 20 anos, que é considerado um dos jogadores portugueses mais promissores e que tem estado em grande destaque nos Estados Unidos,

está totalmente recuperado da grave lesão que contraiu em julho, em Matosinhos, e regressou na última madrugada à competição, estreando-se dessa forma oficialmente nesta temporada.

Ao serviço de Utah State, Neemias Queta foi lançado durante o encontro diante de Fresno State. Muito aplaudido quando entrou em ação, o português contribuiu com seis pontos – todos foram apontados na linha de lance livre –, um ressalto e ainda um desarme de lançamento. Nesta vitória após prolongamento de Utah State, o outro português da equipa, Diogo Brito, fez 10 pontos, nove ressaltos e ainda cinco assistências.

Após um longo período de ausência devido à entorse no joelho esquerdo, com luxação da rótula, contraída ao serviço da Seleção de sub-20, Neemias deu boas referências à sua equipa técnica, devendo aumentar de forma gradual os seus minutos de jogo nas próximas partidas.

O gigante, que inicia assim a sua segunda temporada ao serviço dos Aggies e na NCCA continua com o sonho de chegar à tão ambicionada NBA, algo que seria inédito no basquetebol português. Na época transata, as exibições de Neemias não passaram ao lado da NBA e, num futuro próximo, poderá integrar o draft que dá acesso à elite.