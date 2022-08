Neemias Queta: «Espero voltar sempre que me for possível»

Neemias Queta salientou a força da equipa nacional de basquetebol após o triunfo (102-69) de Portugal sobre o Chipre na segunda jornada do Grupo F da segunda fase de pré-qualificação para o EuroBasket'2025.

Em declarações citadas pela agência Lusa no final do encontro hoje disputado em Odivelas, o poste português que atua na NBA mostrou-se satisfeito pelos primeiros jogos com a camisola de Portugal, assumindo a vontade de regressar à Seleção.

"Seria um bocado injusto, as pessoas virem cá e não poderem desfrutar do jogo. Quero deixar claro que temos um grupo muito forte! Tenho trabalhado imenso e a partir daí é saber jogar. Acho que foi muito bom para mim ter este tipo de experiência. Espero voltar sempre que me for possível, é questão de se regularem as datas", atirou.

Já Travante Williams não tem dúvidas que jogar pela Seleção Nacional é uma sensação única. "Penso que não é a mesma coisa [jogar na seleção e nos clubes], é um grupo diferente de homens. São os melhores jogadores em Portugal", afirmou.

Por fim, Diogo Ventura sublinhou a importância que Neemias e Travante têm para a Seleção. "Fomos tratados como iguais por todo o staff e todos os jogadores. É esperar que eles [Travante Williams e Neemias Queta] possam vir o maior número de vezes possível para nos ajudar. É claro que em termos técnicos e de basquetebol eles vêm aumentar o nosso nível de uma maneira exponencial - o Neemias, pela sua intimidação debaixo do cesto, podemos atacar o cesto, sabemos que temos um jogador que mandando a bola lá para cima ele afunda", terminou.