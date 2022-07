Neemias Queta revela que vai jogar por Portugal na pré-qualificação para o Eurobasket

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Neemias Queta revelou este sábado que vai jogar por Portugal na pré-qualificação para o Eurobasket."Até ao momento ainda não foi possível representar Portugal, mas vai ser um orgulho estar nesta Seleção e ajudar a equipa a conseguir vitórias", afirmou à margem de uma homenagem de que foi alvo por parte da Câmara Municipal de Cascais onde inaugurou um campo de street basket.Além de Neemias, o selecionador nacional Mário Gomes poderá contar com o trunfo Travante Williams já para o mês que vem, pois Portugal joga na Roménia no dia 25 e recebe Chipre a 28, em Odivelas, nas duas primeiras jornadas do Grupo F de pré-qualificação para o Eurobasket’2025. Em novembro, a Seleção volta a jogar em casa, frente à Bulgária (dia 10) e à Roménia (dia 13), em local a designar.