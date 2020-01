Neemias Queta volta a lesionar-se

Pouco depois de ter regressado à ação no campeonato universitário norte-americano de basquetebol, Neemias Queta voltou a lesionar-se no joelho esquerdo. Aconteceu no jogo em que a equipa de Queta (e Diogo Brito), os Utah State Aggies, bateu Florida, por 65-62. O poste, de 20 anos, só vai realizar exames complementares após o Natal, mas os dirigentes acreditam que tudo não passe de um grande susto.