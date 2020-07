Nem que a vaca tussa: Pau Gasol não vai para o Barcelona

Foi durante a apresentação de Nick Calathes que Joan Bladé, dirigente encarregado do basquetebol no Barcelona, colocou ponto final numa especulação que ameaçava continuar a crescer de forma exponencial - a possibilidade do astro espanhol Pau Gasol seguir viagem rumo a Camp Nou.

O dirigente não esteve com meias palavras e deixou tudo preto no branco: "Quero garantir que em nenhum momento existiram negociações com o Pau Gasol. Nem existirão. Não houve e não vai haver qualquer contacto nesse sentido. O Pau é uma pessoa muito querida e tem um espaço importante neste clube, até porque é embaixador estratégico nos Estados Unidos. Está a fazer um grande trabalho e irá continuar a fazê-lo. Esperamos que cumpra o sonho de disputar os Jogos Olímpicos de Tóquio."