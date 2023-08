Nicolas Batum: «Estou com medo de ir para casa...»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

França, apontada como uma das seleções candidatas à vitória, foi no domingo surpreendentemente afastada da fase seguinte do Mundial de basquetebol, a decorrer no Japão, Indonésia e Filipinas, ao perder frente à Letónia (88-86).

Nicolas Batum, francês dos LA Clippers, foi direto ao assunto na hora de abordar a eliminação: "Nunca senti vergonha ao vestir esta camisola. No entanto, para tudo na vida há uma primeira vez e hoje é esse dia. Estou com medo de ir para casa. Deixámos muita gente triste e isso é péssimo para todos. Muitos acreditaram que faríamos algo especial aqui e isso não aconteceu. É muito frustrante."