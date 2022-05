Ninguém vai facilitar na Taça de Portugal

O Sporting tem passado por longo calvário sem o contributo de Travante Williams, mas o extremo norte-americano já regressou de lesão para as grandes decisões da época, entre as quais a Taça de Portugal – a final-8 realiza-se entre hoje e domingo em Albufeira –, que os leões, com seis troféus no historial, ameaçam conquistar pela terceira vez seguida.

“ Sinto-me muito bem. Foi longa paragem, mas temos fisioterapeutas excelentes. Os treinadores, staff e companheiros ajudaram-me a superar este momento menos bom”, explicou o jogador norte-americano ao site dos leões.

O objetivo está delineado. “Queremos sempre vencer. É essa a nossa mentalidade, sabendo que o jogo frente a Imortal [hoje, às 11h] é difícil. O adversário tem bons jogadores e bom treinador. Esperamos um embate duro, mas queremos a vitória”, considerou Travante.

Quanto ao Benfica, a equipa mais titulada (22 Taças) não vence o troféu desde 2017, pelo que Norberto Alves, técnico dos vencedores da segunda fase da Liga Betclic, quer inverter a situação, projetando o duelo ante Ovarense (17h): “Cada jogo é quase uma final. O primeiro não é para gerir. Não vale a pena descansar jogadores, porque podemos não passar. Vai ser exigente. É para vencer.”

Outro dos candidatos é o FC Porto (14 Taças), que defronta a Oliveirense (14h). O treinador Moncho López está determinado: “Os jogos da Taça têm muita pressão, mas equipa está preparada. O FC Porto tem vencido muitas provas e a nossa ambição é ganhar.”