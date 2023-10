Norberto Alves aplaude estreia do Benfica: «Jogámos sempre com um ritmo alto»

Norberto Alves, treinador do Benfica, comentou o triunfo das águias frente ao V. Guimarães ( 107-66 ), na estreia das águias na Liga Betclic."Neste primeiro jogo após o apuramento para a Champions, que foi um momento de grande pressão, podia haver algum relaxamento, mas não, a equipa esteve muito bem, defendeu muito bem. Jogámos sempre com o ritmo que queríamos, um ritmo alto. Tivemos uns turnovers a mais, mas, de resto, jogámos bem, perante um Vitória que neste ano se tem apresentado a defender melhor e que, por isso, podia colocar-nos alguns problemas, mas a nossa equipa deu uma excelente resposta", destacou o treinador das águias, em declarações reproduzidas pelo site do clube.Na próxima jornada, o atual bicampeão nacional recebe o Esgueira no sábado.