Norberto Alves após a derrota com o Limoges: «Fizemos uma segunda parte terrível»

Norberto Alves estava resignado após o encontro com o Limoges, que resultou numa derrota ( 59-79 ) que atirou o Benfica para o segundo lugar do Grupo F da Liga dos Campeões, que dá acesso ao playin."Foi um jogo muito estranho. Fizemos uma primeira parte muito boa. Sentíamos que podíamos ir para intervalo a vencer por mais de oito pontos. Fizemos uma segunda parte terrível. Falhámos muito e perdemos também na defesa. Não jogámos de forma confortável", admitiu o treinador das águias, detalhando a partida."O Limoges teve mais 12 ressaltos do que nós. É uma equipa muito atlética e física e são mais 12 posses de bola. O mais grave foi começar a segunda parte a deixá-los vir para o jogo. Falhámos algumas situações perto do cesto, que fez com que eles fossem marcando e ganhassem confiança. Nunca nos encontrámos a esse nível, começámos a duvidar e fomos menos agressivos a abordar o cesto. Foi um jogo com segundas partes completamente diferentes", sublinhou Norberto Alves."Agora é refletir sobre o que fizemos de menos bem. Quem vinha jogar com estas equipas, parecia que não íamos ganhar nenhum jogo e vencemos quatro. Sentimos que, na segunda parte, podíamos ter feito muito melhor, até em lançamentos mais fáceis. Foi muito por falhar coisas simples, que nos tiraram confiança e deram confiança a eles", prosseguiu o comandante das águias.Já Terrell Carter, melhor marcadr das águias com 15 pontos, foi claro."O Limoges fez um excelente trabalho hoje. Apareceram com várias mudanças para a segunda parte. Em cada época há sempre altos e baixos. Temos mais jogos e apreciamos o apoio dos nossos adeptos", comentou.