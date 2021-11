Norberto Alves após a derrota no Dragão: «Expulsão do James Farr foi incompreensível»

Após a derrota frente ao FC Porto, o treinador do Benfica Norberto Alves analisou que a sua equipa não esteve esteve bem no primeiro tempo.





"Penso que na primeira parte, ofensivamente, não conseguimos correr e ser uma equipa dentro do nosso estilo de jogo, porque não conseguimos controlar o ressalto defensivo. Apenas no final é que a equipa se encontrou", começou por sublinhar o técnico das águias, antes de tecer algumas críticas à arbitragem, considerando que condicionou a partida."Na segunda parte foi evidente. Duas faltas técnicas que, se marcassem este tipo de faltas a todos os jogadores, havia 20 faltas técnicas. Foi incompreensível... A expulsão do James Farr foi incompreensível, foi visado de um 'flop' que não existe e foi marcada uma falta técnica porque houve vários protestos e isso condicionou o resultado", afirmou Norberto Alves, que não tirou mérito ao adversário.O treinador do Benfica abordou, ainda, o boicote do FC Porto a três árbitros que apitaram a final do playoff da época passada frente ao Sporting, que resultou na falta de comparência dos dragões no duelo frente à Ovarense."O que eu acho é que, para não acontecer o que aconteceu neste jogo, têm de estar os melhores. Nos jogos mais importantes têm de estar os melhores árbitros. Nem nós, nem os outros 11 clubes, porque se cada clube não quiser três árbitros, ainda por cima os melhores, 33 árbitros não podem apitar jogos da Liga e eles são só 26. Não temos nada contra o nosso adversáro, mas isto não pode acontecer. Haver boicote a árbitros é basquetebol de terceiro mundo. Tem de haver ética e honestidade, e tem de se dar o exemplo. Esperemos que, brevemente, os responsáveis resolvam este problema", prosseguiu o líder das águias, que aconselhou a rever o jogo Imortal-FC Porto da época passada.