Norberto Alves após a vitória sobre o FC Porto: «Estivemos exemplares na defesa»

Norberto Alves realçou a forma como o Benfica defendeu diante do FC Porto no jogo 1 da final do playoff da Liga Betclic, que os encarnados venceram por 79-58 "Sabíamos que este tipo de jogos ganha-se a partir da defesa e estivemos exemplares a esse nível. É um playoff e tanto vale ganhar por um como por 15. Eles vão ajustar algumas coisas e na segunda-feira [no segundo jogo da final] começa de novo. Era importante manter a vantagem de jogar em casa, assim como ter o apoio dos adeptos", destacou o treinador do Benfica após o encontro."Esperava que o jogo fosse mais difícil e equilibrado, mas não podemos esquecer que ganhámos a fase regular. Agora temos de manter a tranquilidade e a humildade porque do outro lado está um conjunto muito forte", frisou Norberto Alves, que revelou querer surpreender no segundo jogo também na Luz."Ganhar o primeiro jogo e entrar bem pode ser decisivo. Queremos sair com vantagem da nossa casa e por isso queremos vencer também o segundo jogo. Amanhã temos um pequeno treino, vamos recuperar, e na segunda-feira esperamos também surpreender nalguns aspetos", assegurou.