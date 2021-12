Norberto Alves após o desaire do Benfica na Roménia: «Senti a equipa muito cansada»

Após a derrota do Benfica na Roménia, diante do Oradea, o técnico Norberto Alves foi claro na sua análise à partida a contar para a 1.ª jornada do Grupo K da segunda fase da FIBA Europe Cup."Fizemos um jogo muito abaixo do que eram as nossas expectativas, nunca encontrámos o ritmo ofensivo que queríamos, e fundamentalmente não o encontrámos porque, sempre que procurávamos sair de uma situação após uma defesa ou um bom ressalto, fizemos muitos turnovers logo no início da posse da bola", começou por reagir o técnico dos encarnados, em declarações reproduzidos no site do clube."A equipa teve uma excelente reação, conseguimos ficar a sete pontos [58-51] no terceiro período, no entanto, aconteceu algo completamente inexplicável, que foi a segunda falta técnica ao Frank Gaines. Um dos árbitros resolveu marcar e isso quebrou esse bom momento, mas isto não pode ser uma desculpa. Senti a equipa muito cansada, não entrámos bem e realmente não esteve no ritmo de jogo certo para ganhar", analisou Norberto Alves.