Norberto Alves: «Contra uma equipa como o Bamberg, o trabalho coletivo é uma necessidade absoluta»

Norberto Alves apelou ao sentido coletivo para que o Benfica carimbe a presença na fase de grupos da Liga dos Campeões, aludindo à história do David e Golias. Para tal, é necessário que as águias vençam os alemães do Bamberg, na Luz, este domingo."Só temos uma solução, quer defensiva e coletivamente, que passa por funcionar muito bem em equipa. Contra uma equipa como o Bamberg, o trabalho coletivo é uma necessidade absoluta. Neste jogo, o adversário é claramente favorito e não temos essa pressão de ter de ganhar por jogar em casa, contra equipas do mesmo nível, na teoria. Temos de acreditar na história do David, sabendo que vai ser muito difícil", frisou o treinador das águias em declarações à BTV.Na fase de qualificação, os encarnados já eliminaram o Golden Eagle Ylli e o Keravnos.