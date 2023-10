Norberto Alves: «Devíamos ter reagido melhor em alguns momentos»

Depois da derrota do Benfica em casa do FC Porto (79-62) , Norberto Alves, treinador dos visitantes, vincou que a "experiência" dos encarnados exigia que os elementos não fossem tão permissivos em algumas situações."Não é fácil quando as coisas não estão a correr bem. É evidente que uma equipa experiente como nós devia ter reagido melhor a alguns momentos. Existe exemplos, como nos segundos lançamentos, em que o FC Porto não nos permitiu correr atrás das falhas e bloquearam-nos. Esta abordagem não permitiu que fossemos atrás do resultado. Devíamos ter tentado mais penetrações pelo meio, em vez de lançamentos do perímetro, o que acabou por ser decisivo", referiu o técnico encarnado.Durante o jogo, houve alguns erros por parte das águias que ditaram o resultado final e Norberto Alves, de 55 anos, entendeu quais eram. "Nós tivemos, muitas dificuldades no ressalto. Claramente ganharam-nos nesse aspeto. Tiveram mais 15 posses de bola só em situações de ressalto e, para acumular, voltamos a ter uma percentagem baixa de lance livre. Em suma, também não penetramos como queriamos, porque eles eram mais ágeis e fortes fisicamente", concluiu.