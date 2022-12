Norberto Alves e a 'final' com o Limoges: «Temos de deixar tudo dentro de campo»

O Benfica quer dar seguimento à excelente campanha na Liga dos Campeões. Na receção ao Limoges na terça-feira, na 6.ª e última jornada da Liga dos Campeões, as águias querem segurar a liderança do grupo e avançar diretamente para a próxima fase da competição. O técnico Norberto Alves recordou a dificuldade da missão das águias, mas está confiante na obtenção de mais um resultado positivo, mesmo que o descanso não abunde na Luz nesta fase.

"O Limoges está muito melhor em relação ao jogo da primeira volta. Mexeram na equipa, nesta partida já vão ter o melhor jogador, o Bryce Jones. Nos últimos seis jogos ganharam cinco. Destaque para os triunfos diante o Monaco e o ASVE da Euroliga e também diante do Manresa. Eles estão num momento fantástico, vamos ver com estão amanhã, não jogaram no último fim de semana, o último jogo que fizeram foi no dia 9, portanto tiveram um bom tempo para preparar este duelo. Vamos tentar surpreender com alguma coisa mas vai ser um jogo muito mais difícil para nós do que o da primeira volta. Na altura foi o segundo jogo, olhavam para nós um pouco de um maneira que se calhar não era a mais correta. E nós fomos sempre lutando até à exaustão e conseguimos vencer nos últimos segundos. Acho que amanhã a equipa do Limoges vai estar muito mais confiante, vai ser um jogo duro para nós mas queremos vencer evidentemente", comentou Norberto Alves, em conferência de imprensa na Luz.

"Gostava de falar de uma semana de trabalho mas só chegámos ontem dos Açores [jogo com o Lusitânia no sábado]. Tivemos problemas no voos, aterrámos e viemos do aeroporto diretamente para aqui para começarmos a preparar o jogo. E hoje temos o treino, no fundo temos um treino para preparar o jogo. Na nossa Liga todas as equipas podem competir com todas, como se viu nesta última jornada onde houve surpresas. Por isso temos de preparar cada jogo o melhor possível, ou seja, não podemos ir jogar ao Lusitânia a pensar no Limoges. Não é fácil. Tivemos o problema do voo, devíamos ter vindo no sábado mas só vimos no domingo. E depois viemos para aqui, para começarmos a falar do Limoges aos jogadores. Não se pode dizer que há uma semana de treino habitual. Em janeiro temos 11 jogos para disputar. Temos de nos adaptar, não há outra maneira", atirou o técnico das águias, que se recusa pensar no clássico com o FC Porto.

"Ninguém pode pensar no jogo com o FC Porto na sexta-feira. Se nós pensarmos no jogo seguinte, qualquer equipa pode ganhar-nos. Ainda para mais uma equipa como o Limoges, que pode ganhar por muitos. Amanhã temos de deixar tudo dentro de campo, como se fosse uma final. Tem de ser jogo a jogo. O Limoges é uma equipa fisicamente muito poderosa, como as grandes equipas do campeonato francês. Os norte-americanos exteriores têm uma capacidade enorme de criar lançamentos. Depois têm um jogo interior muito física e atlético. O facto de não terem jogado este fim de semana dá-lhes outra capacidade de preparar este jogo, mas isso são as circunstâncias que são. Vamos ter de jogar muito bem para conseguir ganhar. Vamos ter de procurar igualar fisicamente o Limoges, igualar os ressaltos, o que não vai ser nada fácil. Não podemos dar-lhes lançamentos fáceis, nomeadamente não sofrer pontos no contra-ataque, obrigá-los a jogar no meio-campo, pertubrá-los, fazê-los duvidar...", observou.



"Se ganharmos ficamos em primeiro. O Limoges também procura o apuramento, portanto não vão aqui só viajar, vão estar aqui para ganhar. Mas quem chega aqui a estes momentos, não pode ter dúvidas. Vamos ter de jogar no nosso limite. O Limoges tem uma equipa muito boa, com um treinador italiano com muita experiência. Dependemos de nós ficar em primeiro. Se eu há alguns meses dissesse isto, possivelmente diriam que estava a ver um outro filme... Estes rapazes têm estado a um nível fantástico. Estou muito orgulhoso deles", aplaudiu Norberto Alves.



"Esta equipa tem um espírito fantástico. Não há más caras, eles sabem que temos de ir lá e tentar ganhar. A minha ideia de liderança é envolvê-los no processo. A minha ideia é treiná-los todos os dias para que na parte final da época tenham autonomia suficiente para não precisarem de mim e saberem resolver as coisas dentro de campo, porque são eles que jogam. A equipa tem dado sempre uma grande resposta. Nunca há falta de empenho. As estrelas do jogo não são os treinadores, são os jogadores. Os treinadores só servem para os ajudar, liderando-os pelo exemplo. Eles estão motivados", garantiu.



"Em termos de plano de jogo vamos ter de obrigá-los a jogar cinco contra cinco a meio-campo, eles não podem correr. Temos de controlar a posse de bola, não cometer turnovers para lhes dar contra-ataques. Nesta altura da época, fisicamente isso custa-nos, falo dos ressaltos, recuperações defensivas, as reações... não é por acaso que os jogos estão a ter cada vez pontos. E não pelo facto dos ataques estarem melhores, mas sim as defesas estão piores devido à componente física. Todos estão a defender pior, porque é difícil a nível físico conseguir igualar estas equipas. Há uma coisa que podemos superar, que é o desejo. Temos de querer mais do que eles", sublinhou.



O encontro está agendado para terça-feira na Luz, às 17h30.