Norberto Alves: «É justo dizer que o FC Porto estava menos preparado em termos físicos do que nós»

Norberto Alves, treinador do Benfica, analisou o triunfo das águias em casa, diante do FC Porto (99-75), a contar para a 2ª jornada da 2ª fase do campeonato."Temos de dar o mérito ao Benfica. Jogámos com o ritmo que queríamos e a marcar. No terceiro período, abrandámos o ritmo e isso foi um erro para nós. Deixámos o FC Porto a aproximar-se. Foi importante hoje termos conseguido superar-nos. Objetivamente, nunca fugimos da nossa identidade e modelo de jogo. Hoje, voltámos a marcar o ritmo em termos de jogo", começou por dizer no final do encontro, assumindo que o adversário estava um patamar abaixo devido ao jogo europeu a meio da semana."Hoje, foi um jogo muito emotivo. É muito justo dizer que o FC Porto está a fazer uma campanha europeia impressionante e chegou na quarta-feira. Estava mais cansado do que nós. É justo dizer que o FC Porto estava menos preparado em termos físicos do que nós. Devemos dizê-lo. Tem que ver com a nossa relação ética e com a verdade. Sabemos que é duro fisicamente. Já passámos por isto", referiu.