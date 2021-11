Norberto Alves e o apuramento do Benfica: "A equipa nunca baixou os braços"

O treinador do Benfica, Norberto Alves, elogiou a atitude do Benfica, que esta tarde conseguiu o apuramento para a fase seguinte da FIBA Europe Cup, ao vencer o Parma na Rússia, após prolongamento."Penso que foi um jogo que reflete o espírito da nossa equipa, que num ambiente difícil e depois de uma longa viagem, conseguiu bater uma equipa de um dos melhores campeonatos da Europa, que é o campeonato russo. O Benfica nunca baixou os braços, conseguiu, e agora é seguir em frente. A equipa está muito agradecida aos adeptos que têm estado connosco no Pavilhão, mas queremos ainda mais gente a apoiar-nos, porque nós vamos lutar sempre para ganhar. Os rapazes estão de parabéns, bem como todo o staff. Todos têm feito um trabalho magnifico e eu estou aqui apenas para ajudar", frisou Alves, em declarações ao site do clube encarnado.Também o extremo poste, Makram Ben Romdhane, um dos jogadores mais em foco nas águias, enalteceu o comportamento da equipa. "Foi uma grande vitória, mostrámos que somos uma equipa forte. Fomos a primeira equipa portuguesa a ganhar na Rússia, frente a uma equipa russa. Gostei muito da atitude e da mentalidade da equipa, nunca desistimos, lutámos sempre e conseguimos vencer. Estou muito feliz."