Norberto Alves e o duelo frente ao Darussafaka: «Temos de ser muito coletivos, não há outra solução»

Norberto Alves fez esta terça-feira a antevisão ao duelo de amanhã frente aos turcos do Darüssafaka, no primeiro jogo do playin de acesso à segunda fase de grupos da Liga dos Campeões, onde estarão reunidas as 16 melhores equipas da prova. O técnico do Benfica espera grandes dificuldades nesta eliminatória discutida à melhor de três partida, mas recorda as águias já venceram adversários que eram superiores esta época na competição."Vamos defrontar a equipa mais forte desde que começámos esta competição. É uma equipa do campeonato turco, um dos melhores campeonatos da Europa. É uma equipa com enorme qualidade. Estamos a preparar o jogo dentro do pouco tempo que temos. É um adversário que não tem muitos pontos fracos individuais. Vamos ter de saber lidar com uma equipa que será muito física. Pela análise que fizemos, é sem dúvida uma formação com muita qualidade. Vai ter de ser muito assumido da nossa parte que eles são uma equipa de altíssimo nível, temos de trabalhar muito bem, lidar mentalmente com este tipo de jogo físico dos turcos. Isso será decisivo. Depois temos de ser muito coletivos, quer a defender quer a atacar. Não temos outra solução. Ser coletivo não é uma preferência, é mesmo uma necessidade", disse o técnico do Benfica, em conferência de imprensa na Luz.O encontro está agendado para quarta-feira na Luz, às 19h30.