Norberto Alves e o apuramento inédito do Benfica: «Era o David contra o Golias e o David ganhou»

Norberto Alves, treinador do Benfica, mostrou-se feliz pelo apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões após bater na Luz (87-73) os alemães do Bamberg.





"A equipa fez um jogo fantástico. Quem conhece o nível dos jogadores que estão do outro lado e quem conhece o basquetebol alemão percebeu que era o David contra o Golias e o David ganhou. Mudámos um pouco as expectativas deles em termos estratégicos. Eles nunca se conseguiram adaptar a isso. No capítulo defensivo procurámos defender logo na saída de jogo deles. Ninguém tem dúvidas que, por muito que olhamos para os valores deles, merecemos ganhar. Fomos rodando a equipa o melhor possível. Era importante chegar ao fim com alguma margem e fez com que, na parte final, começassem a perder a cabeça emocionalmente. Os nossos jogadores fizeram das tripas coração. Eles tentaram tudo. Merecemos vencer. É um prémio para o clube, que aposta nas modalidades, e para os adeptos, que acreditam na equipa", começou por referir após o final do encontro, dando conta da satisfação de ter garantido o apuramento.

"Participar na Liga dos Campeões é bom para a equipa e para o basquetebol português. É a primeira vez que uma equipa vai disputar a Liga dos Campeões. Demos este passo e os rapazes estão de parabéns", frisou o técnico dos encarnados.



O jogo de Ivan Almeida

"A equipa foi muito coletiva sabendo que demos a bola a quem estava bem. Ele assumiu o que tinha de assumir. A equipa cumpriu muito bem o plano estratégico de jogo. Não os deixámos jogar tranquilos."



A participação na fase de grupos da Liga dos Campeões

Vai ser muito difícil agora na Liga dos Campeões. É um grupo excecional constituído pelo Manresa, o Riga e o Limoges. Vamos com a ambição de sempre, com a humildade que temos de ter. Na vida vivemos de desafios e com a alegria que eles nos dão".