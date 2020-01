Norberto Alves: «Esperávamos bem mais dificuldades da parte do Benfica»

A Oliveirense revalidou o título da Taça Hugo dos Santos, ao bater o Benfica, na final da prova, por 83-81.





No final do encontro, Norberto Alves mostrou-se orgulhoso pela "vitória com signficado" diante dos encarnados, numa partida em que o técnico afirma que a formação de Oliveira de Azeméis esteve "sempre na frente e confortáveis"."É uma vitória com significado para a equipa e o clube. Queríamos ganhar esta taça outra vez, num ano em que tivemos de reconstruir uma equipa depois de saírem cinco jogadores importantes. Foram meses duros, mas a equipa tem vindo a crescer e estou contente por eles, que merecem", apontou.

"Esperávamos bem mais dificuldades da parte do Benfica. Estivemos quase sempre na frente e confortáveis, apesar de alguma falta de concentração na ponta final, onde complicámos um pouco."



Objetivos para o futuro

"Acredito muito no meu trabalho e nos rapazes. Sei que, quando chegar a maio, vamos estar lá (na luta) como nos últimos anos. Vamos estar bem na Taça de Portugal e no playoff. Não sei o que vai acontecer, mas quero ser tricampeão nacional", concluiu.