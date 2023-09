Norberto Alves: «Estar duas vezes seguidas na Liga dos Campeões é algo fantástico»

Norberto Alves, técnico do Benfica, comentou a qualificação do Benfica para a fase de grupos da Liga dos Campeões, após a vitória diante dos suecos do Norrköping."É um momento de muita satisfação. Passámos por imensas dificuldades na primeira parte. A outra equipa – é o campeão sueco – estava a jogar a um nível tremendo, com uma percentagem altíssima de lançamento de três pontos. Portanto, estar a perder ao intervalo era aquilo que tinha sido o jogo. Ao intervalo, estávamos todos a olhar uns para os outros, e era preciso mostrar carácter e passar os nossos limites", comentou o treinador das águias, em declarações reproduzidas pelo site do clube."E eu penso que foi muito isso. Na segunda parte defendemos de uma maneira em que passámos os nossos limites, físico e mentais. Percebíamos que tínhamos de ir a um patamar em que nunca estivemos, para concretizar o nosso sonho: ir à Champions. É importante para o clube, para o basquetebol do Benfica e português, porque nos países em que o basquetebol tem uma força tremenda somos um pouco olhados como um país que não tem grandes hipóteses ao nível do basquetebol. Por isso, estar duas vezes seguidas na Liga dos Campeões é algo fantástico. Foi uma vitória justíssima", prosseguiu.