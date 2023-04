Norberto Alves: «Fomos superiores ao FC Porto na maioria do tempo e perdemos em alguns detalhes»

Norberto Alves, treinador do Benfica, analisou a derrota das águias (92-89), em jogo da 7ª jornada da 2ª fase do campeonato de basquetebol, que concedeu a liderança aos dragões."A partida teve momentos diferentes, mas fomos superiores ao FC Porto na maioria do tempo e perdemos em alguns detalhes. Tivemos turnovers, aspeto que lhes deu lançamentos mais fáceis, e falhámos alguns 'tiros' perto do cesto e também em contra-ataque. Assim sendo, quando podíamos ter aumentado a distância, ela encurtou-se. Quando o jogo fica 'encostado', pode cair para qualquer lado. Mudou a fisicalidade [da primeira para a segunda parte] e não soubemos lidar bem com isso. Isso refletiu-se em algumas perdas de bola, que deram origem a contra-ataque. É evidente que isso os anima e falhámos alguns lançamentos perto do cesto e em corrida", referiu."Teremos de nos manter focados e unidos mais do que nunca. Sem querer explorar mais coisas, penso que este jogo provou que é muito importante estarmos unidos e focados".