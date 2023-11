Norberto Alves: «Hapoel é muito mais forte do que o PAOK»

O Benfica teve uma entrada com distinção na Liga dos Campeões, ao bater os gregos do PAOK, mas a receção de amanhã (20h00) ao Hapoel Jerusalém afigura-se um duelo bem mais difícil, em jogo adiado da 1ª jornada do Grupo G. “Esta equipa é muito mais forte que o PAOK. Temos de tomar boas decisões no campo inteiro e não perder bolas, porque a este nível somos castigados por qualquer erro. Há uma combinação ofensiva que vamos explorar mais, de acordo com algumas debilidades do adversário e temos de controlar muito bem o ressalto defensivo, com bloqueios, porque se jogarmos cinco para cinco vamos ter dificuldades”, sintetizou Norberto Alves sobre a tática a adotar frente à equipa de Israel.

O Hapoel Jerusalém está bem estudado pelo técnico, que considera o opositor como um dos candidatos à conquista da Liga dos Campeões: “É uma equipa de top europeu, não sendo por acaso que conquistou a Supertaça do seu país, ao vencer o Maccabi Telavive, que compete na Euroliga. É um conjunto muito físico, com jogadores muito altos, que defende bem. A nossa mentalidade tem de ser como no jogo em que vencemos o PAOK, sermos muito solidários.”

Norberto Alves admitiu que no plantel há três a quatro casos com lesões, mas não quis revelar os nomes: “Vamos encontrar soluções e quem for chamado vai dar 100% das suas capacidades.”

Quanto à condicionante do Hapoel Jerusalém ter de jogar à porta fechada os ‘jogos em casa’, em Belgrado (Sérvia), Norberto Alves não fica satisfeito: “Sem adeptos não é bom. Os jogadores gostam de público, mesmo que o ambiente seja hostil.”

O base Aaron Broussard, por sua vez, apelou a casa cheia na Luz: “Frente ao PAOK, o ambiente foi fantástico. Esperemos que desta vez aconteça o mesmo. Precisamos de apoio.”