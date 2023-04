Norberto Alves: «Não ganhámos nada!»

Norberto Alves, treinador do Benfica, analisou a vitória sobre o Sporting (80-96), em Sines, que garantiu a qualificação para a final da Taça de Portugal."Sabíamos que ia ser um jogo duro, complicado para nós na luta dos ressaltos, porque eles estiveram sempre com três postes muito grandes para poderem trocar nos bloqueios diretos e colocar-nos dificuldades na circulação de bola. Mas, com muita coragem e determinação, acabámos até por ganhar mais ressaltos do que eles. A equipa esteve bem e agora é manter a tranquilidade, porque ainda não ganhámos nada. Nestes jogos, que, no fundo, são finais, a equipa que tem de recuperar, ou consegue e entra outra vez no jogo, ou pode acontecer uma diferença pontual que não é a realidade da diferença entre as duas equipas. É um pouco isso. Podia ser ao contrário, mas, felizmente, quando eles começaram a subir a defesa, a arriscar mais, conseguimos ter a serenidade para ir buscar lançamentos na passada, ir para o lance livre e isso foi muito importante para nós", considerou o técnico das águias."Amanhã [domingo], o Benfica tem de estar ao seu melhor nível. O que o Imortal mostrou hoje contra o Lusitânia, que tinha acabado de ganhar ao FC Porto, há uma semana, é que agora, com todos os jogadores recuperados, é uma equipa com muito talento individual, com muitos pontos nas mãos. Agora, vamos recuperar o melhor possível para conseguirmos dar tudo o que temos para ganhar. Isto é a Taça de Portugal, é um jogo, e foi essa mensagem que passei aos jogadores assim que acabou [este jogo]: não ganhámos nada! Ganhámos um jogo, que era determinante para ir à final, mas só ganhámos o acesso à final. Portanto é mantermo-nos concentrados, coesos e humildes para podermos vencer o troféu", frisou.