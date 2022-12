Norberto Alves: «Nos últimos jogos, está a custar-nos sair do intervalo com um bom ritmo»

Um triplo a três segundos do fim garantiu a vitória ao FC Porto frente ao Benfica , na Luz, no jogo grande da 14.ª jornada da Liga Betclic. Após o fim do encontro, Norberto Alves lamentou o facto de os encarnados não terem regressado bem dos balneários e deu os parabéns aos dragões."Foi um jogo equilibrado, onde qualquer equipa podia ter vencido. Na parte final, [o FC Porto] teve mérito, pois marcou o lançamento de triplo e nós falhámos o nosso. Não entrámos tão bem outra vez a regressar do intervalo, mas reagimos e o jogo foi equilibrado até ao fim", começou por referir o treinador do Benfica."Nos últimos jogos, está a custar-nos sair do intervalo com um bom ritmo. Hoje, ao contrário do último jogo, reagimos e fomos para o jogo. Era um jogo muito equilibrado, o FC Porto ganhou com mérito e temos de dar os parabéns ao adversário", concluiu.