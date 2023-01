Norberto Alves o sucesso português na Europa: «Vai atrair melhores jogadores e mais público»

Norberto Alves, técnico do Benfica, abordou ainda a importância do sucesso europeu de equipas portuguesas, na antevisão ao duelo frente aos turcos do Darüssafaka, no primeiro jogo do playin da Liga dos Campeões."É muito importante para o basquetebol português, quer Benfica, FC Porto e Sporting estarem na Europa e terem sucesso. Isso vai atrair melhores jogadores para cá, vai atrair mais público. É muito importante para o basquetebol português, exige também alguma reflexão para os responsáveis para a densidade competitiva, que certamente vão pensar nisso e vai ser alterado. É preciso ter a mesmas condições de sucesso do que estas equipas na Europa. Há aqui alguma coisa nesta primeira fase da época que precisa de ser repensada", observou o treinador dos encarnados na conferência de imprensa na Luz, comentando depois a importância deste momento europeu para o clube."Para os jogadores, não tenho dúvida que é fantástico. Temos aqui jogadores que nunca tiveram hipótese de jogar a este nível, de poder jogar contra estas equipas. E, para mim, significa mais um momento de um trajeto que foi iniciado a treinar na última divisão até aonde estou agora. Nada nos é dado aqui, temos de ter as coisas por nosso mérito. Por muito favoritos que os turcos possam ser, nós vamos querer correr e lutar mais que eles. Vamos dar tudo para vencer. Vai ser difícil, é por isso que isto não é para toda a gente. É bom estar aqui", disse Norberto Alves.O encontro está agendado para quarta-feira na Luz, às 19h30.