Norberto Alves pede "respeito pelas equipas portuguesas": «Acredito muito que podemos ganhar na Turquia»

Norberto Alves, treinador do Benfica, analisou a derrota diante do Darüssafaka, na Luz, a contar para o playin da Liga dos Campeões de basquetebol."Penso que a grande diferença está nos pontos conquistados nos 'turn-overs' e nos lançamentos de três pontos. No próximo jogo, temos de jogar físico desde o primeiro segundo. Não podemos deixar ganhar vantagem e os deixar ficar confortáveis. Hoje, tivemos momentos bons, que temos de prolongar no tempo. Os árbitros têm de ter mais respeito às equipas portuguesas. Tivemos três faltas de baixo do cesto e só foi marcada uma", começou por dizer, antecipando o segundo jogo diante do adversário turco."Somos uma equipa que quando joga fora, em ambientes complicados, somos muito unidos. Entrámos muito receosos no jogo. A equipa tem uma capacidade de reagir nos momentos menos bons. O espírito guerreiro da equipa. Temos de ter uma coisa que perdemos nos últimos jogos: temos de marcar nos lançamentos mais abertos de três pontos. Acredito muito que podemos ganhar na Turquia. É difícil, mas não é impossível. Podemos lá ir ganhar. É esperar que quem dirige o jogo tenha critérios semelhantes. Hoje não sentimos isso. Eles têm de nos respeitar. O Benfica está nesta competição por direito próprio", acrescentou.