Norberto Alves quer ver Benfica coeso no Dragão: «Somos uma equipa muito coletiva»

O Benfica desloca-se este domingo ao Dragão Arena para defrontar o FC Porto na sexta jornada da Liga Betclic. Num duelo entre duas equipas que têm atualmente os mesmos oito pontos na classificação, o técnico do Benfica Norberto Alves prevê um jogo complicado, explicando que os encarnados têm de jogar em equipa para poder vencer o FC Porto.





"Para vencermos, temos de ser iguais ao que temos sido. Somos uma equipa muito coletiva. Esta formação já provou que sabe estar junta nestes momentos e vamos para este jogo como fazemos para os outros encontros, ou seja, encará-lo para vencer", afirmou o treinador das águias, em declarações à BTV.Os encarnados têm sido afetados por várias lesões no plantel, mas para o técnico do Benfica a resposta da equipa tem sido positiva, reiterando que o foco está somente na preparação dos encontros."O nosso clube não é um clube habituado a arranjar desculpas e, portanto, a equipa vai continuar a evoluir muito mais. Estamos a passar uma fase com muitas lesões e isso interfere na qualidade do nosso trabalho diário, mas acreditamos muito no processo. Vamos focar-nos naquilo que podemos fazer e estarmos bem preparados para vencer os próximos adversários, sejam eles quais forem", concluiu.O encontro realiza-se este domingo às 18 horas.Assinatura: Bernardo Carneiro