Norberto Alves: «Queríamos vencer por mais de 11 pontos»

Norberto Alves, treinador do Benfica, explicou após o encontros do Pavilhão João Rocha o que aconteceu para que as águias triunfassem na casa do rival Sporting. "Não podemos entrar em euforia quando ganhamos um jogo ou em depressão quando não ganhamos. O nosso modelo de jogo precisava de voltar a trabalhar. A equipa defendeu muito bem. Na primeira parte, sofremos alguns lançamentos triplos por ajudas laterais, por erros defensivos nossos. Queríamos vencer por mais de 11 pontos. Acabámos esta fase em igualdade com o Sporting, mas em primeiro lugar. Sinto que a equipa está muito melhor e que a equipa ia reagir positivamente quando estivemos a perder. Poderíamos nesta ponta final ter feito mais pontos, mas o objetivo era vencer por mais de 11 pontos e conseguimos", vincou na sala de imprensa.