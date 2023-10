Norberto Alves: «Vamos ser fiéis ao nosso modelo»

O treinador do Benfica, Norberto Alves, confia na capacidade da sua equipa para superar esta quarta-feira o PAOK, vindo de uma liga grega supercompetitiva e com jogadores de grande qualidade, com experiência na NBA e Euroliga."Não os podemos deixar fugir no marcador. Estamos preparados para uma defesa agressiva e atlética, mas vamos ser fiéis ao nosso modelo de jogo, a correr muito e a sair a jogar", considerou esta segunda-feira o técnico das águias, na apresentação do encontro que marca a estreia da equipa na Luz no Grupo G da Liga dos Campeões.Norberto Alves disse que o base Aaron Broussard e o extremo Ivan Almeida, poupados este sábado na Liga Betclic frente ao Imortal, estavam em dúvida, mas pelo queviu no treino realizado esta segunda-feira a dupla parece operacional para atacar o objetivo de somar a primeira vitória, apesar dos recentes desaires intramuros."Vamos ainda ver se contamos com eles. Quanto às três derrotas que sofremos, tenho de dizer que esta equipa sabe aparecer nos grandes momentos, só temos de ver o que temos de melhorar. Já sabíamos que estávamos num grupo fortíssimo e que o principal favorito até eram os turcos do Galatasaray, mas depois do PAOK vencer na Turquia parece que é este adversário o principal favorito. É nos momentos difíceis que esta equipa emerge, temos um balneário fantástico, são ambiciosos, independentemente do adversário. Não há outra maneira, vamos dar tudo para ganhar", considerou Norbeto Alves.