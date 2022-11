Norberto Alves: «Vencer é bom, dá-nos confiança, mas não ganhámos nada»

Norberto Alves estava naturalmente satisfeito com a vitória do Benfica sobre o Sporting no Pavilhão João Rocha. Ainda assim, o técnico encarnado assume que via este encontro com um ponto de interrogação, especialmente pelo contexto no qual surgia."O jogo ia ser uma incógnita, pois esta semana a nossa equipa andou por fora, em Barcelona [Manresa], dormimos uma noite em Lisboa, depois sexta-feira à noite em Guimarães, com menos de 48 horas para descansar. Ia ser uma incógnita como nos íamos apresentar aqui. Para nós, era importante que eles nunca tivessem uma vantagem. No terceiro período, começámos a pressionar, o Sporting deixou de ter lançamentos confortáveis e também controlámos o ressalto defensivo. Depois, ganhámos alguma vantagem, mas nem sempre controlámos a posse de bola como queríamos", comentou."Os jogadores têm um excecional espírito de equipa, treinam muito intenso e respeitam-se imenso uns aos outros. Faz com que a equipa evolua. É a única maneira para cumprir os objetivos internos e para conseguirmos competir com as equipas lá fora. Nesse nível, não me estão a surpreender. Ganhar é bom, dá-nos confiança e é uma afirmação do trabalho e de que este é o caminho, mas não ganhámos nada. Temos de continuar a trabalhar e ser humildes. Ainda temos coisas a melhorar, há pequenos detalhes que fazem a diferença", finalizou.