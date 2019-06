Norberto Alves:«Transpirámos 'sangue' dentro de campo»

Norberto Alves era o rosto da felicidade, no final da partida que terminou com a vitória da Oliveirense por 97-72 e consequente conquista do título nacional de basquetebol. "Os jogadores trabalharam muito em equipa a época toda. Transpiraram 'sangue' e dentro de campo fora de uma coesão tremenda. Foi isso que também aconteceu hoje, quando o Benfica voltou ao jogo voltámos a estar unidos e a acreditar no colega do lado", precisou o técnico, que bisou na conquista do título ao serviço da Oliveirense.Dentro de campo, a superioridade da Oliveirense começou cedo a mostrar-se. "Era fundamental entrarmos bem em jogo. Se provocássemos alguma ansiedade ao Benfica, mais cedo ou mais tarde isso iria jogar a nosso favor. Na parte final controlámos a bola e as emoções", garantiu Norberto Alves."Estes jogos são muito mentais. O Benfica rodou oito jogadores na primeira parte. Penso que nestes momentos, quem quer muito esquece que está cansado. Jogar em superação foi o nosso dia-a-dia a época toda", lembrou.E agora o desafio é conquista o inédito tricampeonato. "Para o ano vai haver os três grandes e o bicampeão, que é a Oliveirense. Se quisermos manter-nos ao nível deles temos de fazer um esforço a nível do orçamento", garantiu.A festa promete ser rija em Oliveira de Azeméis. "Viajamos já e se for como a época passada vamos ter uma cidade toda à espera", desejou.