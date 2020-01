Norte-americano Anthony Hilliard reforça basquetebol do Benfica

O Benfica anunciou esta quinta-feira ter chegado a acordo com o norte-americano Anthony Hilliard para reforçar a equipa de basquetebol.





O extremo tem 33 anos, que possui uma larga experiência internacional, com passagens pela Bélgica, França, Alemanha, Finlândia, Bielorrússia, Israel e Rússia, chega à Luz para colmatar a ausência de Micah Downs, sujeito a uma meniscectomia, em virtude de um agravamento de uma lesão sofrida no joelho, e que deverá estar afastado da competição pelo menos dois meses."A integração de Anthony Hilliard no plantel profissional da equipa de basquetebol encarnada estará dependente da realização dos habituais exames médicos", refere ainda o Benfica.