Norte-americano Frank Gaines reforça basquetebol do Benfica

Frank Gaines, base/extremo norte-americano de 31 anos, foi esta quinta-feira apresentado como novo reforço para a equipa de basquetebol masculino do Benfica. Em declarações aos canais oficiais do clube encarnado, Frank Gaines assumiu-se como "um pontuador", mostrando-se "muito contente" pela chegada às águias."Estou muito contente por estar aqui. Lisboa é uma grande cidade, o Clube tem muita história e bastantes adeptos. Estou ansioso por acrescentar com a minha experiência, algo que adquiri nos vários clubes por onde passei. Felizmente, estou numa equipa que luta por vencer todos os jogos e espero que ganhemos títulos", atirou o norte-americano, à BTV."Sou um pontuador. Também trago bastante energia para as ações ofensivas e defensivas. Sou um jogador duro e lutador.""Nota-se que a equipa é unida, os jogadores ajudam-se mutuamente. Deu para ver no jogo e também constatei isso nos treinos. Temos uma grande equipa e estou ansioso por me juntar a este grupo. Provavelmente, é um dos grupos mais unidos que vi.""Adoro a história como tema em si. Visitar museus é uma das coisas que mais gosto de fazer. Poder estar neste museu e ver toda esta história deixa-me muito feliz", terminou.