Novo campo de basquetebol 3x3 foi inaugurado em São Domingos de Rana

O campo 3x3 BasketArt, que conta com uma intervenção artística que homenageia Kobe Bryant, basquetebolista norte-americano que morreu em janeiro de 2020 num acidente de helicóptero, foi esta quarta-feira inaugurado no Bairro das Faceiras, em São Domingos de Rana, Cascais.

"O desporto é, sempre foi, motor de inclusão e de entendimento entre as comunidades e os povos. A linguagem do desporto é a dos valores da paz e da cooperação", realçou o presidente da Câmara Municipal de Cascais (CMC), Carlos Carreiras.

O responsável assinalou que o basquetebol 3x3 é "uma modalidade em crescimento acelerado e que será desporto olímpico em Tóquio já este ano".

E acrescentou: "Mais uma modalidade em que a grande equipa Cascais dará cartas. Porque, como costumo dizer, se Cascais fosse um clube, era o mais eclético e titulado do país. Em terra ou no mar, nos pelados ou nos relvados, nos ringues ou nas quadras, somos um concelho de campeões e de gente apaixonada pelo desporto."

Este projeto contou com a participação da Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB) e da Associação de Basquetebol de Lisboa, além da CMC, e o campo foi pintado pelo artista cascalense "OATS" (Gustavo São Pedro).

O terreno é municipal e ficou a cargo da FPB a implementação da tabela de basquetebol, assim como a oferta de bolas para o desenvolvimento da modalidade no espaço.

A inauguração, que decorreu cerca das 18:00 desta quarta-feira, contou com a presença do secretário de Estado do Desporto e Juventude, João Paulo Rebelo, do presidente da CMC, Carlos Carreiras, do vereador com o pelouro do Desporto, Frederico Nunes, bem como do presidente da FPB, Manuel Fernandes, e do vice-presidente, Rui Dias.