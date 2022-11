Nuno Manarte: «Travante não estava disponível para jogar no Dragão e para hoje já estava»

Uma das curiosidades em torno do Sporting-Kormend (89-84), para a FIBA Europe Cup, era perceber se Travante Williams regressaria, após ter falhado o clássico com o FC Porto, alegadamente por um castigo interno devido a um desentendimento com um colega no treino. Ora, o internacional português esteve ativo, puxou pelas bancadas e fez 12 pontos.No final, o Sporting voltou a não dar mais informações sobre este caso. "Travante não estava disponível para jogar no Dragão e para hoje já estava", limitou-se a responder o adjunto Nuno Manarte que, quanto às contas, revela cautela: "Só temos de pensar no que podemos controlar".