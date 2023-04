Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

O fenómeno Ferragudo: como uma pequena vila tem subido a pulso no basquetebol português Equipa sénior feminina conseguiu a promoção duas vezes no espaço de três épocas e estará na Liga Betclic em 2023/24. Historicamente forte na formação no setor feminino, contamos como o clube evoluiu





Conjunto orientado pelo treinador José Calabote (à dir.) brilhou na 1.ª Divisão

• Foto: Direitos reservados