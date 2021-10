Pau Gasol anuncia fim da carreira: «Queria acabar a jogar e a desfrutar, não com muletas»

Pau Gasol comunicou esta terça-feira, em conferência de imprensa, que decidiu colocar um ponto final na carreira no basquetebol.





"Estou aqui para anunciar-vos que me retiro do basquetebol profissional. É uma decisão difícil e ponderada. Queria acabar a jogar e a desfrutar, não com muletas. Sou muito agradecido por tê-lo feito no Barça e por poder disputar os meus quintos Jogos Olímpicos com a Seleção", referiu Pau Gasol, que havia regressado ao Barcelona no início do ano, 20 anos depois de ter saído para a NBA, mas realizou apenas 15 jogos oficiais pelos catalães devido a problemas físicos"Fiz amizade com muitos jogadores. Tive oportunidade de voltar a jogar com ‘La Familia’ e o facto de ter jogado já foi um grande êxito. Sou um homem de desafios e estava entusiasmado pela possibilidade de jogar em frente à minha filha. Estava tranquilo, porque durante a minha carreira sempre dei tudo", acrescentou o espanhol, de 41 anos.