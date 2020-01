Olivais conquista Taça da Federação feminina

O Olivais FC conquistou este domingo a sua primeira Taça da Federação de basquetebol feminino, vencendo na final a União Sportiva, por 71-57, em jogo disputado no Pavilhão Engenheiro Augusto Correia, em Coimbra.

Num jogo muito equilibrado, sobretudo nos primeiros dois períodos, em que houve alternância na frente do marcador, a formação de Coimbra, a jogar em casa, só conseguiu distanciar-se do adversário no último período.

Com Marcy Gonçalves em grande destaque na segunda parte, a equipa dos Olivais FC nunca mais saiu da frente do marcador, que ao intervalo liderava pela diferença mínima (33-32), e terminou a partida com uma diferença de 14 pontos.

Nos últimos 10 minutos, a equipa açoriana da União Sportiva, que tinha vencido o troféu da época passada, não conseguiu acompanhar o melhor acerto e organização dos vencedores da Taça da Federação.

Eleita a melhor jogadora da final, Marcy Gonçalves fez 20 pontos para a sua equipa, sobretudo em lançamentos triplos, sendo seguida por Lana Dusanic, que obteve 17 pontos. Do lado da União Sportiva, o destaque vai para Aliyah Collier, que fez 18 pontos.

A Taça da Federação decorreu em Coimbra desde sexta-feira, nos pavilhões Engenheiro Augusto Correia e Mário Mexia, reunido as oito primeiras classificadas da Liga Feminina no final da primeira volta.

Jogo no Pavilhão Engenheiro Augusto Correia, em Coimbra.

União Sportiva - Olivais FC, 57-71.

Ao intervalo: 31-32.

Sob a arbitragem de Sónia Teixeira, Joana Pessoa e Marta Perdigão, as equipas alinharam e marcaram:

União Sportiva: Joana Ferreira (11), Vânia Sengo (7), Aliyah Collier (18), Miriam Kenzie (6) e Alecia Cooley (10). Jogaram ainda Raquel Laneiro (3), Ana Santos (2) e Sofia Ferreira.

Treinador: Ricardo Botelho.

Olivais FC: Artemis Afonso (11), Ana Rodrigues (15), Marcy Gonçalves (20), Latinka Dusanic (17) e Ana Radovic (8). Jogaram ainda Alice Martins, Oyanaisy Gonzalez e Raquel Alves.

Treinador: Eugénio Rodrigues.

Marcha do marcador: 6-5(05 minutos), 15-17 (primeiro período), 30-28 (15 minutos), 31-32 (intervalo), 38-39 (25 minutos), 46-50 (terceiro período), 51-64 (35 minutos) e 57-71 (resultado final).

Assistência: cerca de 300 espetadores.