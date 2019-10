Olivais FC estreia-se com derrota na Eurocup de basquetebol feminino

O Olivais FC estreou-se esta quarta-feira com uma derrota na Eurocup de basquetebol feminino, na visita ao Uni Györ Mély-Út, por 76-62, em jogo da primeira jornada do grupo F, disputado em Gyor, na Hungria.A estreia europeia das campeãs nacionais começou com um triunfo no primeiro parcial, por 18-19, só que as húngaras inverteram o sentido do marcador logo no segundo quarto e não mais permitiram que a formação de Coimbra recuperasse a dianteira do resultado.As sérvias Ana Radonic, com 24 pontos e cinco ressaltos, e Latinka Dusanic, com 14 pontos e oito ressaltos, foram os principais destaques do Olivais FC, enquanto a eslovaca Zofia Hruscakova foi a mais eficaz no conjunto do Gyor, com 18 pontos e seis ressaltos.No grupo F estão ainda integradas as equipas do Perfumerias Avenida e do Lointek Gernika Bizkaia, ambas de Espanha e que se defrontam na quinta-feira.Na segunda jornada, o Olivais FC recebe o Perfumerias Avenida, em Coimbra, em partida agendada para 23 de outubro.