Olivais soma quinta derrota na EuroCup feminina de basquetebol

O Olivais somou, na quinta-feira, a quinta derrota na EuroCup feminina de basquetebol, ao perder por 92-49 frente às espanholas do Perfumarias Avenida, em jogo da quinta jornada do grupo F, disputado em Salamanca.

Nm encontro em que não teve qualquer hipótese, a equipa portuguesa, que já perdia ao intervalo por 47-28, ocupa o quarto e último lugar do grupo com cinco pontos, numa 'poule' liderada pelas espanholas com 10 pontos, resultantes de cinco triunfos em outros tantos jogos.

Ana Carolina Rodrigues, com 12 pontos, três ressaltos, três assistências e dois 'roubos' de bola, foi a jogadora em destaque na equipa portuguesa.