Olivais soma sexta derrota na despedida da Eurocup feminina

O Olivais despediu-se esta quarta-feira da Eurocup feminina de basquetebol, ao somar a sexta derrota, diante das espanholas do Lointek Gernika Bizkaia (96-34), no encontro da sexta e última jornada do grupo F, disputado em Bilbau (Espanha).

Desde cedo que o conjunto do país basco impôs a sua superioridade em campo, conseguindo vencer de forma muito dilatada os quatro períodos (29-14, 30-8, 21-5 e 16-7), com Nogaye Lo (20 pontos), Belen Arrojo (15) e Naiara Diez e Nikolina Milic, ambas com 12, a destacarem-se no Lointek, enquanto na equipa lusa, Ana Carolina Rodrigues, autora de 11, foi a melhor.

No outro desafio da poule, as também espanholas do Perfumarias Avenida venceram as húngaras do UNI Gyor, por 67-35.