Oliveirense anuncia reforço norte-americano

A Oliveirense anunciou esta quarta-feira a contratação de Corey Sanders, extremo-base norte-americano de 22 anos.





Com 1,88 metros e 82 kg, Sanders é formando na Rutgers University, tendo alinhado na época passada no Mega Basket, da 2.ª divisão da Geórgia. Esta época participou em 2 jogos da G-League pela equipa Lakeland Magic."Cheguei ao lugar certo. Adoro vencer e farei tudo para vencer. Sou atlético, competitivo, capaz de marcar, defender e encontrar os colegas de equipa", comentou o reforço do bicampeão nacional.