Oliveirense bate FC Porto após prolongamento

O FC Porto perdeu este sábado com a Oliveirense, por 85-82 após prolongamento, em jogo a contar para a 22.ª ronda da Liga Placard, e deixou escapar o Sporting na liderança do campeonato.





Com 23 pontos, Ec Matthews liderou a formação bicampeã nacional a um triunfo que coloca o emblema de Oliveira de Azeméis no 4º lugar com 38 pontos. Do lado dos dragões, Brad Tinsley destacou-se igualmente com 23 pontos.17-18; 18-16; 17-17; 19-20; 14-11