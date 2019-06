Oliveirense vence Benfica e está em vantagem na final

- A Oliveirense entrou com o pé direito na final, vencendo o Benfica no primeiro encontro no qual esteve sempre na frente. Segue-se o segundo jogo, marcado para o dia 10 de junho às 17 horas, também em Oliveira de Azeméis.21''. Barbosa avança e ainda aumenta a vantagem da Oliveirense! 85-75- Timeout pedido pelo Benfica.1'. Williams marca de três! 83-751'. Cantero volta a reduzir a desvantagem das águias. 80-752'. Ellisor volta a ser eficaz no lance livre. 80-73- Timeout pedido pela Oliveirense.2'. Mais três pontos de Micah Downs! 78-733'. Responde Downs, tem sido ele o mais eficaz do Benfica. 78-703'. Ellisor não falha na linha de lance livre, já depois de Thaey também converter um. 78-674'. Triplo de Micah Downs em posição frontal! 75-675'. Mais dois para os homens da casa, foi Williams. 75-645'. Contra-ataque da Oliveirense e afundanço de Thomas Thaey! 73-646'. Micah Downs marca dois no lance livre. 71-647'. Novo cesto e falta para a Oliveirense, que converte o ponto adicional. Pelo meio houve timeout do Benfica. 71-628'. Williams responde à letra para a equipa da casa e ainda sofre falta, acabando por pontuar novamente. 68-628'. Micah Downs afunda em grande estilo. 65-629'. Ellisor falha o primeiro mas converte o segundo lance livre. 65-609'. Triplo de Fábio Lima logo a abrir! 64-601'. Hallman pontua no último segundo deste terceiro período. 64-571'. Dois para a Oliveirense e três para o Benfica neste último minuto. 64-551'. Downs está certeiro no lance livre. 62-522'. Ellisor volta aos pontos neste primeiro jogo da final. 62-502'. Nova falta sofrida por Downs, que assim consegue três pontos no total. 60-502'. Thaey aponta dois da linha de lance livre. 60-472'. Lonkovic responde de imediato com um grande movimento sobre Cantero. 58-473'. Micah Downs sofre falta e converte dois pontos no lance livre. 56-47- Alguma confusão entre Fábio Lima e Lonkovic, serenados de imediato pelo árbitro.5'. Hallman não perdoa e volta a reduzir a desvantagem mas Barbosa acerta novamente. 56-455'. Barbosa responde finalmente para os homens da casa! 53-435'. Triplo de Micah Downs e a Oliveirense volta a perder terreno na liderança do marcador. Entraram bem as águias neste terceiro período. 51-436'. Afunda Gladness, que deixa o Benfica mais perto. 51-406'. Triplo de Fábio Lima após falhanços dos dois lados! 51-389'. Barbosa dá os primeiros pontos à Oliveirense neste terceiro período, mas Cantero aponta um triplo! 49-351'. Mais um triplo para as águias, que se aproximam no marcador! 47-321'. Responde Fábio Lima na mesma moeda! 47-291'. Balseiro marca da linha dos três pontos! 47-26- Timeout pedido pela Oliveirense.2'. Agora foi Hallman a marcar os dois lances livres. 44-263'. Gladness não falha no lance livre. 44-243'. Bate, bate... e entra! Coleman volta a alargar a vantagem da Oliveirense. 44-23- Timeout pedido por Norberto Alves.4'. Ataque rápido e Micah Downs volta a reduzir a desvantagem encarnada. 42-235'. Triplo de Hallman, três para as águias. 42-21- Timeout pedido pelas águias.6'. Mais dois da Oliveirense! O Benfica continua com muitas dificuldades nesta partida. 42-187'. Balseiro marca dois, sofre falta e volta a pontuar. 40-188'. Triplo de Conceição, reduz o Benfica. 37-188'. Mais dois, agora por Balseiro. Contra-ataque fulminante. 37-159'. Os primeiros pontos vão para a Oliveirense, pela mão de Coleman. 35-151'. Mais dois de Ellisor. 33-152'. James Ellisor está para os triplos hoje! Mais um! 29-152'. Triplo de Micah Downs, o Benfica tenta aproximar-se no marcador! 26-153'. Responde bem Thomas Thaey, ao marcar dois no lance livre. 24-123'. Micah Downs marca e ainda sofre falta. Marca o ponto no lance livre. 22-124'. José Barbosa conclui bem o contra-ataque da turma da casa. 22-9- Timeout pedido por Carlos Lisboa.5'. Afunda Coleman! Pavilhão ao rubro em Oliveira de Azeméis! 18-75'. Hallman acerta mas José Barbosa marca triplo para a Oliveirense. 16-76'. Dois de Eric Coleman no lance livre. 13-157'. Segundo triplo de Ellisor na partida. 11-58'. Gladness não perdoa da linha de lance livre. 8-58'. Mais um triplo, agora de Ellisor, com Thaey a ampliar logo de seguida! 8-39'. Um triplo para cada lado e a final arranca a todo o gás! 3-3- Duas falsas partidas, devido a problemas com o cronómetro.Travante Williams, Eric Coleman, José Barbosa, Thomas Thaey e James Ellisor.Micah Downs, Juan Cantero, Fábio Lima, Arnette Hallman e Mickell Gladness.- A Oliveirense parte para esta final com uma ligeira vantagem. Por ter terminado em 1º lugar na fase regular, a equipa de Norberto Alves beneficia do fator casa, caso as equipas cheguem empatadas em vitórias (2-2) e seja necessário recorrer ao 5º jogo.- É a final ‘anunciada’ face à superioridade com que ambas as equipas se apresentaram nas meias-finais, onde afastaram, respetivamente, Ovarense (3-0) e FC Porto (3-0). É igualmente um duelo que coloca frente a frente dois detentores de uma longa história na modalidade.- Chegou finalmente a hora de todas as decisões. Hoje, às 17 horas, no Pavilhão Dr. Salvador Machado, em Oliveira de Azeméis, Oliveirense e Benfica dão início à final do playoff da Liga Placard.