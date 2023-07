Oliveirense-Benfica no arranque da Liga Betclic de basquetebol 2023/24

O campeão Benfica inicia a defesa do título no terreno da Oliveirense, na primeira jornada da fase regular da edição 2023/24 da Liga Betclic masculina de basquetebol, ditou o sorteio hoje realizado em Odivelas.Já o finalista vencido Sporting recebe e apadrinha a estreia dos madeirenses do AD Galomar. Por sua vez, o FC Porto desloca-se à Póvoa do Varzim para medir forças com o CD Póvoa, na liga que arranca a 23 de setembro.

Na liga feminina, o campeão GDESSA Barreiro inicia, a 1 de outubro, a defesa do título diante das aveirenses do Galitos. Destaque também para a receção das estreantes do Ferragudo ao CAB Madeira e do Basquete Barcelos ao Imortal, na ronda inaugural, onde o Benfica, finalista vencido, recebe as madeirenses do Francisco Franco.

Na última temporada, o Benfica sagrou-se campeão nacional pela 29ª vez no setor masculino ao vencer na final o Sporting, por 3-1, enquanto no quadro feminino o GDESSA Barreiro conquistou o cetro pela terceira vez na sua história ao levar a melhor sobre o Benfica, por 2-1.





