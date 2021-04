Oliveirense derrota Benfica na Luz e empata playoff da Liga Placard

A Oliveirense derrotou este sábado o Benfica na Luz por 89-88 e empatou os quartos-de-final do playoff da Liga Placard.





As águias, que haviam ganho o primeiro jogo na quinta-feira (95-89), venceram os dois primeiros parciais (26-25 e 19-15) mas a turma de Oliveira de Azeméis reagiu no terceiro período (16-19) e deixou tudo em aberto. No quarto e último parcial o Benfica até chegou a ter uma vantagem de 10 pontos mas a Oliveirense recuperou e selou o triunfo com um triplo no último segundo.Com 17 pontos, Nick Moore (Benfica) foi o melhor marcador do encontro, superando os 16 pontos de José Barbosa (Oliveirense). Destaque ainda para Travis Munnings, da Oliveirense, que registou 16 ressaltos.O terceiro jogo da série está marcado para quinta-feira, às 20h30, em Oliveira de Azeméis.