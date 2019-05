Oliveirense na mó de cima em receção ao Illiabum

A campeã Oliveirense regressa hoje (21h00) ao seu pavilhão, com o objetivo de afirmar o seu favoritismo diante do Illiabum, no primeiro jogo dos quartos-de-final do playoff da Liga Placard, cuja eliminatória se decide à melhor de cinco jogos.

Com um percurso imaculado na fase regular, a turma de Oliveira de Azeméis está a dar cartas na defesa do título, encontrando pela frente o elo teoricamente mais fraco, pois a equipa de Ílhavo apresenta-se como oitava cabeça de série, tendo perdido fora (75-85) e em casa (94-66) no dérbi de Aveiro, em plena fase regular.

Também hoje e à mesma hora, a Ovarense, quarta da fase regular, recebe a turma açoriana do Lusitânia (5ª), naquela que será, previsivelmente, a eliminatória mais equilibrada destes quartos-de-final, muito embora o clube de Ovar tenha estado sempre por cima em relação ao rival de Angra do Heroísmo, na Terceira.

Quanto aos outros dois maiores candidatos ao título, o Benfica e o FC Porto só entram em ação amanhã. As águias, que fecharam a fase regular com um triunfo frente ao FC Porto em pleno Dragão, têm demonstrado uma grande capacidade e um cada vez melhor fio de jogo, pelo que o CAB Madeira vai ter de se superar para contrariar um tão poderoso rival.

Já o FC Porto também recebe amanhã o Terceira Basket no primeiro de dois jogos em casa devido ao estatuto de cabeça de série. Os açorianos retribuirão depois na condição de anfitriões, à semelhança daquilo que acontecerá nos restantes duelos. Em caso de empate (2-2), os cabeças de série terão sempre a hipótese de decidir a passagem em casa na negra.